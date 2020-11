All Together Now, Michelle Hunziker strappa il vestito per la foga dell’esibizione | Video Mediaset

Nella seconda puntata di All Together Now Michelle Hunziker ha strappato il bellissimo abito che indossava. Nella foga dell’esibizione, mentre cantava con Rita Pavone e Anna Tatangelo, la conduttrice ha dato il massimo e l’abito ha ceduto. Come è finita? L’esibizione si è conclusa nel migliore dei modi. Michelle ridendo ha annunciato il piccolo problema con il vestito e le amiche e colleghe sono corse a coprirla. Ecco il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento