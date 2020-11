All Together Now streaming: la puntata del 18 novembre 2020 | Video Mediaset

La terza puntata, quella del 18 novembre 2020, di All Together Now, in streaming, è possibile vederla on-demand grazie al video Mediaset. Qui trovate il video della puntata intera del talent show (nella sua nuova formula) di Canale 5. Al timone: Michelle Hunziker. In giuria: J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Renga. Questa serata ha visto il battibecco fra Anna Tatangelo e Rita Pavone. A tener con il fiato sospeso ci ha pensato il ballottaggio finale. Scegliere fra Claudia e Beatrice è stata dura.

