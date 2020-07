All together now, tutte le sfide tra i migliori concorrenti della prima e seconda edizione | Video Mediaset

All Together Now – La Supersfida è lo speciale del programma di Canale 5, non trasmesso in diretta tv ma registrato prima del Covid e in onda ieri sera, martedì 14 luglio 2020. A partecipare alla puntata extra dello show condotto da Michelle Hunziker sono stati i migliori concorrenti della prima e della seconda edizione della trasmissione. Ecco i video da Mediaset Play con la sfida diretta dei vincitori Gregorio Rega e Sonia Mosca e tutte le altre esibizioni della serata, da quelle di inizio puntata, fino agli ultimi scontri tv tra super finalisti. Qui ecco anche il video con il nome di chi ha vinto l’intera serata.

All together now, le sfide dei super finalisti

Veronica Liberati vs Daria Biancardi (la vincitrice è Daria dopo aver cantato “Listen”).

Arianna Cleri vs Daria Biancardi (che ha vinto la sfida cantando “Gloria”);

Veronica Liberati vs Gregorio Rega (Daria, a sorpresa, ha sconfitto anche il vincitore della prima edizione).

All together now, le altre sfide del 14 luglio 2020

Arianna Cleri batte Rosetta Falzone;

Sonia Mosca e Gregorio Rega uno contro l’altro;

Daria Biancardi vince la sfida contro Rosy Messina;

Veronica Liberati ha la meglio contro Federico Martello;

All together now, le sfide dirette ad inizio puntata

Le sfide iniziali Gregorio Rega vs Domenico Prezioso e Sonia Mosca vs Carlo Paradisone;

Veronica Liberati contro Nicola Gargaglia: ha vinto lei;

Arianna Cleri canta “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante…

e batte la sfidante Samantha Discolpa;

Daria Biancardi vs Enrico Bernardo e il verdetto le dà ragione;

Dennis Fantina sconfitto da Rosetta Falzone;

Rosy Messina torna a All together now e batte Gaia Di Fusco;

Federico Martello passa il turno: niente da fare per Federica Bensi;

