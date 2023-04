Progetto 1000 MAD, prima sperimentazione al mondo su strade pubbliche

Milano, 14 apr. (askanews) – Per la prima volta, a prendere il via nella manifestazione 1000 Miglia 2023 sarà una auto autonoma, un simbolo del futuro. Denominato “1000-MAD” (1000 Miglia Autonomous Drive) il progetto del Politecnico di Milano rappresenta la prima sperimentazione al mondo di veicoli autonomi su strade pubbliche, con un percorso di estensione di più di 1500 km e con una finestra temporale di oltre 12 mesi.

Il veicolo che verrà usato per la sperimentazione, dal 13 al 17 giugno, è la Maserati MC20 Cielo a testimoniare la collaborazione di ricerca che esiste da più di un decennio fra il Politecnico di Milano e l’ingegneria Maserati nei sistemi elettronici di controllo e automazione del veicolo. Per rispettare i requisiti di autorizzazione alla sperimentazione, il veicolo guidato dalla A.Idriver del Politecnico di Milano sarà supervisionato da un co-driver umano d’eccezione: Matteo Marzotto, pilota esperto e membro del Cda di 1000 Miglia.

1000-MAD è una iniziativa che mira a far crescere le competenze tecniche dell’Industria Italiana, a contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile e a creare consapevolezza nel grande pubblico su questa tecnologia. Il progetto dell’Ateneo milanese vede il supporto e la collaborazione di 1000 Miglia, il supporto e il patrocinio del MOST – Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, e di numerosi sponsor e partner tecnici.

Negli ultimi anni, il Politecnico di Milano ha lavorato sul fronte dell’Artificial Intelligence e delle tecniche di guida autonoma applicata alle auto da corsa, e ora, in vista di una possibile legislazione sulla circolazione di vetture autonome su strade pubbliche, il progetto “1000-MAD” si candida come la prima sperimentazione al mondo di veicoli autonomi in contesti pubblici, caratterizzata da altissima varietà di percorso.

