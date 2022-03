Alla Borsa mediterranea di Napoli Basilicata presente con 11 Comuni

Foto di copertina dal sito Bmt Napoli

POTENZA – I Comuni lucani di Calvello, Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Viggiano, compresi nel progetto Cuore Basilicata, sostenuto da Eni e affidato a Gruppo Atlantide, saranno presenti alla BMT, Borsa Mediterranea del Turismo che si terrà a Napoli dal 18 al 20 marzo.

A tour operator e buyer internazionali saranno proposti percorsi turistici specifici, ciascuno in undici tappe – una per ogni comune – studiati per target precisi: giovani, bambini, amanti di arte, cultura e natura. Cuore Basilicata e gli 11 Comuni saranno ospiti dello stand allestito dall’Apt Basilicata e saranno al fianco di altre destinazioni turistiche lucane: Maratea, Matera, Dolomiti Lucane.

Ad incontrare gli operatori del settore in rappresentanza di Cuore Basilicata saranno Claudia Faverio, responsabile comunicazione del progetto, e Pasquale Dicillo, del gruppo di animazione territoriale.

