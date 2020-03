Alla fine Amazon ha messo al bando il Mein Kampf 

Dopo anni di proteste e veementi critiche, Amazon ha finalmente deciso di ‘mettere al bando’ la ‘Bibbia’ del nazismo, ossia il “Mein Kampf” di Adolf Hitler. Come scrive il Guardian, il colosso americano del commercio on line d’ora in poi non metterà più in vendita il libro che il Fuehrer scrisse nel 1923 per pubblicarlo due due anni dopo, e assurto rapidamente al libro-simbolo del Terzo Reich, ancora ai nostri giorni testo di culto per neonazisti e nostalgici d’ogni sorta.

Amazon ha informato i librai che affidano il loro commercio on line al gruppo americano che non permetterà più la vendita di volumi di autori nazisti: a cominciare ovviamente dal testo semi-autobiografico di Hitler.

