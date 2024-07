alla-guida-di-icam-la-terza-generazione-della-famiglia-agostoni,-crippa-ad

Giovanni nominato presidente

Milano, 3 lug. (askanews) – Passaggio generazionale al vertice di Icam, azienda familiare di produzione e commercializzazione di cioccolato e semilavorati del cacao. Nel corso dell’assemblea annuale svoltasi lo scorso 28 giugno, è stata infatti rivista la composizione del consiglio di amministrazione dell’azienda che ha visto l’ingresso della terza generazione della famiglia Agostoni per il triennio 2024/2026.

Mantenendo la conduzione familiare che ha da sempre caratterizzato la società, l’assemblea ha nominato come nuovi consiglieri Giovanni, Sara e Luca Agostoni, che operano in Icam già da diversi anni. A loro si affiancherà Adelio Crippa, da anni in azienda come direttore generale e che rivestirà il ruolo di amministratore delegato con poteri di ordinaria e alcuni di straordinaria amministrazione. Giovanni Agostoni, già global sales & marketing director, riveste il ruolo di presidente. Completano il cda tre figure esterne riconfermate per le loro competenze in materia di economia, giurisprudenza e conoscenza del mercato del cacao e dell’imprenditoria a livello internazionale.

“In un momento di importante transizione come quello attuale, tale composizione è stata strutturata per assicurare continuità nella gestione dell’azienda – spiega la stessa in una nota – e consentire, allo stesso tempo, l’ingresso di energie fresche, che ben conoscono l’azienda e saranno quindi, in grado di portare un contributo importante per lo sviluppo futuro”.

L’assemblea ha Infine proposto Angelo Agostoni, presidente uscente per il ruolo di presidente onorario. Un’attribuzione che rappresenta “la volontà da parte dei soci di esprimere la gratitudine per il significativo contribuito fornito da Angelo allo sviluppo dell’azienda, consentendo alla stessa di poter usufruire della sua preziosa esperienza, senza l’aggravio per lui delle responsabilità operative quotidiane. La sua presenza autorevole e la profonda conoscenza del mercato saranno di grande supporto per garantire una transizione efficace e graduale nella governance della società”.

“L’approccio alla gestione dell’azienda che la mia famiglia ha seguito per due generazioni è sempre stato caratterizzato da un grande rispetto verso questa entità viva, fatta di persone che nel corso del tempo cresce e si evolve insieme a queste, commenta Angelo Agostoni, Presidente Onorario di ICAM. È proprio con questo approccio in mente che ho deciso di fare un passo indietro e permettere ai nuovi membri di prendere le misure con l’incarico che gli è stato affidato e impostare il lavoro da qui in avanti sulla base della loro sensibilità e di quello che, sono sicuro, sarà il bene dell’azienda”. “La nomina a presidente dell’azienda di famiglia è un incarico che mi riempie di orgoglio e allo stesso tempo mi investe dell’enorme responsabilità di essere all’altezza dell’incarico affidatomi – commenta Giovanni Agostoni – Il mio obiettivo sarà portare avanti lo straordinario lavoro compiuto fin qui da coloro che mi hanno preceduto. Penso ad Angelo Agostoni che, insieme a mio padre Plinio, sono stati il motore che ha alimentato la crescita di questa azienda e dei valori di etica e rispetto che la rappresentano”.