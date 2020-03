Alla Luiss il primo corso online per imparare “a governare”

L’emergenza coronavirus non ferma l’attività formativa della Luiss Guido Carli. Mentre l’ateneo non interrompe l’erogazione della didattica, continuando i corsi a distanza, la School of Government della Luiss (diretta dal professor Giovanni Orsina) lancia il Corso Executive in Governo, il primo corso di formazione in Italia che consenta di acquisire in streaming le competenze necessarie a svolgere al meglio incarichi politici e di governo della cosa pubblica, attraverso un approccio didattico multidisciplinare e fortemente orientato all’applicazione pratica. Tutto ciò anche in vista delle prossime elezioni amministrative, previste in sette regioni e oltre mille comuni.

Il corso è concepito per consentire una partecipazione costante e flessibile a figure professionali che già operino – o intendano operare – negli enti locali (sindaci,

