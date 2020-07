Alla Maturità è stato promosso il 99,5% degli studenti

AGI – Sono stati pubblicati sul sito del ministero della Pubblica Istruzione, i risultati della maturità 2020, un esame diverso dal solito per via delle scelte assunte in piena emergenza Covid. L’unica prova prevista infatti, era solo quella orale, in presenza.

In dettaglio, sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l’Esame, i diplomati risultano essere il 99,5%. Erano il 99,7% un anno fa. Aumentano complessivamente i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. I 91-99 sono il 15,9% (erano il 9,7%).

I punteggi 81-90 sono il 21,2% (il 16% un anno fa).

