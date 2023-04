Alla metro Pietralata il secondo green smart wall della Capitale

ROMA – Una nuova opera, firmata Anna Crespi, parla di ambiente, alla Metro Pietralata di Roma. Si tratta del secondo ‘green smart wall’ della Capitale, il primo è alla metro Garbatella, regalato alla città da Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con ATAC. Il mosaico in bio resina, intitolato ‘Il Tocco della Vita’, rientra in un progetto di rigenerazione urbana. Si tratta infatti di un’opera digitale e a impatto zero che trasforma un luogo di passaggio in scenografico spazio di condivisione che, con la sua tecnologia di prossimità, è in grado di fornire a tutti un punto di informazione smart con connessione Wi-Fi gratis e contenuti ad hoc, fruibili attraverso smartphone e tablet dei cittadini.

Il Tocco della Vita

ANNA CRESPI VINCITRICE DEL PREMIO SPECIALE YOURBAN2030

L’artista, Anna Crespi, è la giovane fotografa vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award, vinto nella precedente edizione da Jordi Bello Tabbi, autore di ‘The Endless Growth’ alla metro Garbatella.Tema e focus lanciati per il Premio riguardavano l’agricoltura sostenibile: ascoltare la natura e rispettarne i tempi e le possibilità, così da garantire a chi ne ha bisogno un’alimentazione sana e diffusa.

L’OPERA

Il Tocco della Vita riflette sull’insostenibilità dello spreco: un frutto di melograno che si fa racconto e immagine per parlare di agricoltura sostenibile e lotta alla fame, che diventa al tempo stesso testimonianza del reale e messaggio per le generazioni future. Ispirandosi all’immagine iconografica del tocco fra Dio e Adamo di Michelangelo, che osservano il mondo dalla volta della Cappella Sistina, il Tocco della Vita racconta una storia semplice: due ragazzi si trovano a passarsi di mano il frutto più dolce della terra.“Una storia – spiega Anna Crespi – che racconta i figli reduci dagli sprechi e abusi arrecati alla nostra stessa casa: come il tocco fra Dio e Adamo è generatore di vita, così le mani delle nuove generazioni si sfiorano sulla scorza sottile del la melograna, condividendo di mano in mano un cuore rosso e pulsante di sole. Come loro abbiamo il dovere di difendere ciò che ci è dato senza più scappare”.

OLTRE AL MOSAICO ANCHE LA PIANTUMAZIONE DI LECCI

Insieme al green smart wall, l’area verde di fronte alla stazione sarà arricchita dalla piantumazione di lecci promossa da Negroni Salumi. I nuovi alberi andranno così ad incorniciare l’eco-murales firmato dal giovane street artist Giovanni Anastasia realizzato nell’ambito progetto ‘Costellazioni’ del brand della Stella, sotto la direzione artistica di Yourban2030 ed in collaborazione con ATAC.Il Tocco della Vita è un’opera promossa e finanziata da Myllennium Award e Yourban2030, in partnership con GraffitiForSmartCity, con il patrocinio del Municipio IV e in collaborazione con ATAC, che ha concesso l’utilizzo per due anni di un muro della Stazione Pietralata e garantito la fornitura elettrica per la tecnologia IOT e l’illuminazione dell’opera.

