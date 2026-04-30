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Alla Pinacoteca Agnelli in buona compagnia di Walter Pfeiffer
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Alla Pinacoteca Agnelli in buona compagnia di Walter Pfeiffer

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L’ironia del fotografo pioniere di stili e tematiche

Torino 30 apr. (askanews) – La Pinacoteca Agnelli presenta dal 30 aprile al 13 settembre 2026 la prima mostra istituzionale in Italia dedicata all’opera fotografica di Walter Pfeiffer a cura di Nicola Trezzi e Simon Castets.Ne ha parlato ad askanews Nicola Trezzi: “Walter Pfeiffer. In Good Company, in buona compagnia, è una mostra fotografica con più di 100 opere dagli anni Settanta agli anni Venti del Duemila e raccoglie fotografie a colori e in bianco e nero scattate da Walter Pfeiffer, questo artista e fotografo svizzero. La mostra si concentra su come il desiderio, l’erotismo, ma anche il formalismo, il modernismo e la storia dell’arte sono stati catturati da questo artista in maniera unica, in maniera molto peculiare e in una maniera che ha preceduto moltissimi linguaggi, uno fra tutti i linguaggi della moda contemporanea. La foto che vediamo è un ritratto di Eva Herzigovà, la fotomodella, in realtà qua è irriconoscibile perché è completamente camuffata, questo fa parte un po’ del modo giocoso di Walter Pfeiffer di creare le sue immagini. La fotografia è parte di un servizio che l’artista ha fatto per l’edizione francese di Vogue nei primi anni Duemila: quando aveva sessant’anni e senza agente, senza una minima esperienza, diventa immediatamente una star della fotografia di moda. Lui racconta come si trovò in questo campo che lui aveva studiato tantissimo già dai tempi in cui era studente e sognava di fare le fotografie di moda e arriva a sessant’anni creando queste immagini che fondono di nuovo il desiderio, la bellezza ma anche questo spirito giocoso che lo contraddistingue”.Il titolo della mostra In Good Company è una giocosa allusione al casting dei soggetti e al processo collaborativo e performativo messo in atto da Pfeiffer: amici, passanti, gatti, top model, oggetti e se stesso mascherato, travestito e in posa. Il fotografo si muove liberamente fra soggetti e generi, fra temi e stili. Enciclopedia visiva del desiderio, dell’erotismo, dell’ironia e dell’autoritratto, ma anche del formalismo e della storia dell’arte, la mostra non segue un ordine cronologico nelle sei sale tematiche: Glamour Elvetico, Tra le righe, El Dorado, Centro di ispirazione, Atlante del desiderio e Anti eroe super model. Walter Pfeiffer è un pioniere della fotografia contemporanea.

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