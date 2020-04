Alla Reggina stipendi regolari, Ghirelli “Ma la crisi resta grave”

La Reggina pagherà interamente gli stipendi ai propri giocatori. Lo ha comunicato il presidente Luca Gallo annunciando che “ai calciatori e staff tecnico verrà corrisposto l’intero ammontare pattuito al momento della sottoscrizione del contratto che sarà spalmato nei mesi rispettando le scadenze federali attuali o quelle comunque successivamente determinate dal Consiglio Federale”. Una decisione diversa da quella presa ad esempio dal Monza, altro club di serie C che ha trovato un accordo con calciatori e staff tecnico per ridurre gli stipendi del mese di marzo del 50%. “Siamo in regime di libero mercato, se la società Reggina ha le risorse io ne prendo atto e sono contento che c’è chi non soffrirà” ha detto all’Italpress il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli commentando la notizia.

