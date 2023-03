Alla scoperta della birra con i blind taste di Doppio Malto

Un servizio on demand al pubblico per speciali occasioni

Milano, 8 mar. (askanews) – Scoprire sentori e aromi inconsueti nella birra e lasciarsi conquistare da sapori diversi e nuovi, è questo il senso delle blind taste experience di Doppio Malto. La sfida è assaporare e degustare al buio e in maniera divertente i vari gusti proposti da Doppio Malto: birre artigianali uniche di elevata qualità. Il blind taste è un servizio che Doppio Malto offre on demand al pubblico per speciali occasioni.

Doppio Malto si distingue dagli altri brand per essere stato in grado di trasformare la distribuzione di birra in un format di successo. Location accoglienti dove consumare una birra artigianale riconoscibile e vivere un’esperienza rilassante e coinvolgente. Un marchio che prende vita da un’idea di Giovanni Porcu, avvocato diventato imprenditore di successo per amore della birra.

Dal birrificio Doppio Malto di Erba (CO), Foodbrand Spa ha dato vita ad una delle principali esperienze italiane legate al mondo della birra artigianale. Doppio Malto è infatti una realtà che oggi conta 38 locali tra Italia ed estero. Lo sbarco oltre confine è arrivato nel settembre 2020, con l’apertura di un Doppio Malto nel nuovo centro commerciale Steel di Saint-Etienne (Francia), mentre il 13 agosto 2021 è stato inaugurato Doppio Malto Glasgow, in Scozia.

Recentemente, sono stati poi inaugurati un locale a Newcastle (UK) e uno a Parigi nel quartiere La Défense, e tanti altri stanno per essere inaugurati. Considerando tutto l’ecosistema, birrifici e locali, nel 2022 il giro d’affari ha superato i 60 milioni, contro i 25 del 2021. La Produzione di birra nel 2022 è stata di 2 milioni di litri divisi per 15 tipologie di birra prodotte.

