Alla scoperta di Adam Hlozek, il calciatore consigliato da Antonio Cassano

In una diretta Instagram di Bobo Vieri, Antonio Cassano ha consigliato alle big europee un giovane calciatore dello Sparta Praga che, secondo lui, ha le qualità per diventare un vero campione. Stiamo Parlando di Adam Hlozek. Chi è Adam Hlozek Hlozek è un calciatore ceco classe 2002, attaccante dello Sparta Praga dal 2018 e della Nazionale Under-21 ceca. Ha iniziato a giocare in prima squadra nella stagione 2019-2020 facendo vedere cose incredibili. Al primo settembre 2019, in sole otto partite… continua a leggere sul sito di riferimento