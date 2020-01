Alla scoperta di Christian Eriksen: la scheda tecnica del prossimo acquisto dell’Inter

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell’Inter della Serie A! Dopo Young e Moses sarà Christian Eriksen il terzo colpo di mercato in entrata dell’​Inter nella finestra invernale di mercato. La trattativa per il trasferimento in nerazzurro del fantasista è a un passo dall’andare in porto, il danese è atteso a Milano a giorni. Ma andiamo a conoscere meglio il giocatore con questa scheda tecnica. Il profilo di Christian Eriksen… continua a leggere sul sito di riferimento