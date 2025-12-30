“alla-scoperta-di-morricone”-a-roma-con-l’ensemble-symphony-orchestra

Roma, 30 dic. (askanews) – Gran Galà di Capodanno, il primo gennaio, all’Auditorium Conciliazione di Roma, con “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, tributo alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine nello sconfinato repertorio del Maestro. La data è organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.

Non solo un concerto, un viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble Symphony Orchestra nelle scorse stagioni, prosegue affrontando altre opere come Gli Intoccabili, La Califfa, Canone inverso, con uno spazio importante per le grandi canzoni scritte per artiste come Dulce Pontes, Joan Baez e Mina in una nuova versione sinfonica.

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi.

In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti, come Federico Covre al violoncello e Stefano Benedetti alla tromba. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, che farà rivivere l’emozione del Deborah’s Theme da “C’era una volta in America” e il violinista del Circle du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di Love Affair. Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni la bravura dell’attore Andrea Bartolomeo.