AGI – Walmart ha annunciato che non esporrà più nei suoi punti vendita munizioni e armi da fuoco, rendendole disponibili solo su ordinazione, nel timore di tumulti. Martedì scorso l’azienda aveva già sospeso la vendita di fucili da assalto dopo che, il mese scorso, in due negozi della catena di grande distribuzione statunitense erano avvenuti omicidi con armi da fuoco. Si tratta solo degli ultimi episodi di una lunga serie. Fu un Walmart il teatro del massacro avvenuto nell’agosto 2019 a El Paso, quando un uomo armato aprì il fuoco uccidendo 20 persone. E non sono mancati casi surreali, come quello del 31 dicembre 2014,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Alla vigilia delle elezioni, Walmart toglie le armi dagli scaffali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento