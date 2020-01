Grandi notizie dal Brasile per Marques Allan, infatti il centrocampista da qualche ora è diventato papà per la terza volta! Il suo terzogenito si chiamerà Matteo, la moglie Thais ha diffuso la notizia sui social con una storia Instagram, in cui tiene il neonato tra le sue braccia.

E LA JUVE?

Secondo Sky l’azzurro nelle prossime ore potrebbe volare verso il Sud America per raggiungere sua moglie e suo figlio.

Dato che mancano solo 4 giorni alla grande sfida tra Napoli e Juventus è molto complicato che il centrocampista faccia parte del match, considerando che era già in dubbio per un risentimento muscolare.

In questo momento così delicato, sia per il mercato sia per le partite importanti che ci saranno a breve, la sua partenza verso il Brasile non tranquillizza per niente i tifosi.

The post Allan, è nato il terzogenito Matteo! A breve potrebbe volare in Brasile, non ci sarà con la Juve – SKY appeared first on Calcio Napoli 1926.

