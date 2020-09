Allan, la moglie saluta Napoli: “Non voglio dire addio, sei unica. Grata a Dio per ciò che ho vissuto qui”

Ieri, domenica, la famiglia Allan ha fatto rientro a Napoli, dopo il trasferimento all’Everton, per l’ultimo saluto ad amici ed ex compagni di squadra. Per il terzino brasiliano si è trattato di cinque anni molto intensi, anche a livello familiare e personale.

non mi rendevo conto di quanto mi mancherai, finché è arrivato il giorno di salutarci..

Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni.

Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui…

Vado via portando tanti bei momenti nel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!!

Che esperienza di vita è stata per me.

non voglio dire addio, ma un arrivederci…

sicuramente ci vediamo tante altre volte.

Grazie di tutto!!! Sei unica!!!