Allan, l’agente frena: “Everton? Siamo a buon punto, ma non c’è l’accordo con il calciatore”

L’affare Allan-Everton sembra chiuso già da ieri: 25 milioni di euro + 5 di bonus al Napoli e un contratto da quattro anni a 4 milioni di ingaggio a stagione per il calciatore. Queste le cifre circolate e confermate da numerose fonti finora. A frenare gli entusiasmi della fumata bianca dell’affare è Juan Gemelli, agente del centrocampista azzurro. L’edizione odierna di Tuttosport riporta alcune sue dichiarazioni, che allontanano l’ipotesi di un annuncio ufficiale già nelle prossime ore.

Ecco quanto affermato dall’agente di Allan:

“Noi siamo ancora a Pozzuoli e non so perché si sia diffusa questa notizia delle visite mediche in Inghilterra. Everton? Certo, siamo a buon punto, ma ancora non c’è nemmeno l’accordo con il calciatore”.