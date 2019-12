Allan: “Natale in famiglia” | FOTO

Natale Napoli | Allan torna in Brasile durante questa settimana di riposo concessa da Gennaro Gattuso ai suoi calciatori. La vittoria a Sassuolo ha disteso gli animi, gli azzurri potranno godersi un Natale più sereni e rilassati. Ospina è a Dubai con moglie e figli, Di Lorenzo ha deciso di festeggiare con la fidanzata Clarissa. Il centrocampista brasiliano del Napoli, invece, ha riunito l’intera famiglia per l’occasione. Sono quasi in trenta negli scatti pubblicati su Instagram dal guerriero azzurro.

“Natale in famiglia”, è questo il titolo che Allan dà al maxi-scatto di gruppo. Non poteva mancare poi uno scatto con la moglie Thais e i due figli (in arrivo il terzo) e scrive: “Felice Natale”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B6ezr3nqfmv/”]

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B6ezSemKZaJ/”]

Natale in casa Napoli: gli auguri di Lady Allan

Thais Valentim, moglie di Allan, ha pubblicato a sua volta lo scatto. “Il nostro Natale, il nostro casino. Prima la famiglia” aggiunge. Nonostante la confusione dovuta ai tanti presenti, regna l’amore e la felicità di potersi riabbracciare dopo lunghi mesi. Tante le Stories pubblicate da Lady Allan, in dolce attesa e ormai prossima a diventare mamma per la terza volta. Questo sarà il secondo maschio, si chiamerà Matteo, come rivelato dallo stesso Allan sui social. A moglie e figlio è stata dedicata l’esultanza del gol segnato a Sassuolo proprio dal 5 brasiliano.

