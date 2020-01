Allan una furia per la sostituzione, poi le scuse

Gattuso lo sostituisce con Demme e Allan se ne va di corsa verso il tunnel che porta agli spogliatoi. Non si ferma in panchina con i compagni a seguire il resto della partita, scappa via velocemente del terreno di gioco: l’umore è nero, era arrabbiato poi a fine partita quando il tecnico e la squadra sono rientrati negli spogliatoi ha chiesto scusa subito e la questione si è chiusa al momento. A riportarlo è “Il Mattino”.

