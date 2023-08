All’Arena di Verona tutto pronto per i “Power Hits Estate Rtl 102.5″

Da Mengoni-Elodie a Tananai, da Angelina Mango a The Kolors

Verona, 29 ago. (askanews) – E’ tutto pronto all’Arena di Verona per il ‘Power Hits Estate di Rtl 102.5’, l’evento musicale in programma questa sera e che decreterà il brano ‘power hit’ dell’estate 2023. Sul palco si alterneranno tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalle radio italiane.

La lune-up completa prevede: Achille Lauro e Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Boomdabash ft. Paola & Chiara, Ciccio Merolla, Coez e Frash Quintale, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Ernia con Bresh e Fabri Fibra, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Jain, Lazza, Levante, Marco Mengoni ed Elodie, Merk & Kremont, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini tattici nucleari, Purple Disco Machine e Kungs, Rhove, Rocco Hunt, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso & Baustelle, Yungblud.

A sorpresa, sul palco dell’Arena di Verona, come superospiti ci saranno Biagio Antonacci e Benny Benassi, Giorgia, Max Pezzali, Negramaro, Pooh e Rita Ora.

A presentare la serata saliranno sul palco Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese; produttore esecutivo Fabio Marcantelli; autori Federica Gentile e Angelo Baiguini; line up musicale Lina Pintore, lighting design Francesco De Cave; regia Luigi Antonini.

La settima edizione del Power Hits Estate all’Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite. Un successo straordinario che conferma l’incredibile richiamo dell’evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia, sostituendo a tutti gli effetti il Festivalbar e decretando il tormentone dell’estate.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica italiana e internazionale. Tutti gli artisti che con i loro brani hanno dominato le classifiche musicali durante l’estate, una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle giornate calde e nelle notti estive.

‘Ogni anno creiamo uno spettacolo unico, che permetta di valorizzare al massimo la meravigliosa location dell’Arena di Verona, regalando al pubblico l’energia, la gioia e la grande emozione di vivere insieme lo show. Il punto di partenza è sempre la musica dell’estate, i tormentoni che ci fanno ballare e cantare. Il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha sostituito il Festivalbar. Oggi l’estate musicale italiana è il nostro Power Hits Estate’, dichiara Lorenzo Suraci, presidente di Rtl 102.5

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5. Da lunedì 19 giugno, nel contesto del Power Hits Estate 2023, sono state avviate due classifiche di RTL 102.5, suddivise come segue: la classifica settimanale, che ha stabilito il brano primo classificato di ogni settimana, e la classifica generale, che decreta il Power Hit dell’estate 2023, ossia la canzone vincitrice del premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023”.

Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull’airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play.

Dal suo debutto nel 2017 nel panorama della musica estiva italiana, il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha ospitato i più celebri artisti italiani e internazionali, determinando il brano di maggior successo trasmesso dalle radio italiane anno dopo anno. Questa sera, al termine dello spettacolo, verrà proclamato il Power Hit dell’estate 2023, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE: Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk) – a The Kolors per “Italodisco”; Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023 – a Peggy Gou per “(It Goes Like) Nanana”; Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023 – a Annalisa per “Mon Amour”; Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023, all’album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk) – a Lazza per “Sirio”.

Così il Presidente FIMI, Enzo Mazza: “Anche quest’anno siamo lieti di essere al fianco di RTL 102.5 Power Hits Estate, attribuendo il premio per il brano più venduto nel mercato digitale nei mesi estivi grazie ai dati certificati FIMI/GfK, oltre al premio per l’album più venduto negli ultimi 12 mesi – agosto 2022/agosto 2023. Nel contesto di uno degli eventi musicali più rilevanti della stagione estiva in Italia, siamo contenti di valorizzare i risultati degli artisti e della discografia”.

Così il Presidente PMI, Mario Limongelli: “Il Premio PMI è un riconoscimento speciale dedicato agli artisti che incarnano lo spirito dell’indipendenza musicale, la creatività e l’impegno nel perseguire i propri sogni senza compromessi. La musica indipendente è un pilastro fondamentale dell’industria musicale, alimentata dalla passione e dalla determinazione di talenti unici che si fanno strada nel panorama musicale. Grazie alle emittenti radiofoniche come RTL 102.5, con la loro dedizione nel sostenere la diversità musicale e nell’offrire spazio all’innovazione, insieme possiamo promuovere e valorizzare l’ecosistema musicale indipendente. L’annuncio del vincitore avverrà durante RTL 102.5 Power Hits Estate”.

Il Presidente SIAE, Salvatore Nastasi: “Come SIAE siamo molto lieti di essere nuovamente al fianco di RTL 102.5 e di partecipare al grande evento estivo all’Arena di Verona. Con il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 – SIAE premiamo il brano più eseguito – dal 19 giugno al 25 agosto 2023 – in tutti gli eventi musicali in Italia per i quali è stato compilato borderò (il nostro programma musicale che da quest’anno è diventato esclusivamente digitale) e festeggiamo gli autori che descrivono e mettono in musica le nostre emozioni”.

Inoltre, RTL 102.5 ha deciso di assegnare alcuni “RTL 102.5 Power Hits Platino”, per rendere omaggio a dei pilastri della musica italiana, veri e propri simboli che con la loro musica hanno scandito non solo l’estate ma anche molte altre stagioni della vita degli ascoltatori. Questi grandi nomi hanno saputo regalare canzoni che sono diventate intramontabili nel tempo, veri e propri capolavori che ancora oggi risuonano nei palinsesti radiofonici.

Premio RTL 102.5 Power Hits Platino a Biagio Antonacci; Premio RTL 102.5 Power Hits Platino a Max Pezzali; Premio RTL 102.5 Power Hits Platino ai Negramaro; Premio RTL 102.5 Power Hits Platino ai Pooh;

Anche quest’anno, la prima radiovisione d’Italia vuole regalare un’opportunità unica: stasera un fortunato ascoltatore salirà sul palco dell’Arena di Verona per premiare il vincitore del Power Hits Estate 2023! Non solo, nella giornata di oggi, avrà anche la possibilità di fare un giro nel backstage e assistere alle prove per vedere come nasce uno degli eventi più importanti e attesi dell’anno.

La settima edizione di Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà presentata da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, volti ormai noti al palco dell’Arena di Verona. Matteo Campese, è voce del programma ‘The Flight’ dalle 15:00 alle 17:00 su RTL 102.5, mentre Jody Cecchetto, è voce di “Password”, in onda su RTL 102.5 dalle 17:00 alle 19:00. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su RTL 102.5 e Radio Zeta.

“Quest’anno, per la prima volta in Arena, verrà installato sopra il palco un cerchio sospeso di 24 metri di diametro con più di 100 fari, i quali creeranno ambientazioni ogni volta uniche per ogni esibizione, per ogni artista. Si tratta di un grande lavoro creativo ed ingegneristico”, dichiara Fabio Marcantelli, produttore esecutivo del Power Hits Estate.

Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2023 a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.