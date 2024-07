all’arena-teatro-charlot-per-“re…state-con-noi”-arriva-la-compagnia-arcoscenico-con-“una-comica-tragedia”

Secondo appuntamento, giovedì 18 luglio (ore 21) con la rassegna “Re…state con noi” all’Arena Teatro Charlot di Capezzano. Secondo appuntamento che vedrà il debutto della divertente commedia “Una comica tragedia” proposta dalla compagnia Arcoscenico, con la regia di Adolfo Fornario.

Di scena lo stesso Fornario, con Antonella Quaranta, Antonio De Rosa, Ciro Scherma e Diego Menna. Si tratta di una farsa in due atti, tratta dalla famosa Francesca da Rimini di A. Petito, commedia comicissima e travolgente dove il pubblico, verrà coinvolto da subito, partecipando ad un vortice di gags, risate e lazzi comici.

Lo spettacolo è stato riscritto dal regista e attore Rodolfo Fornario, una garanzia nel panorama artistico teatrale e televisivo, ed è stato tratto da una delle farse più famose ed esilaranti del grandissimo Antonio Petito. Racconta la storia di una compagnia teatrale che deve mettere in scena un dramma in lingua italiana che per vari motivi, non potrà essere rappresentato, ma il pubblico non sente ragioni, ha pagato il biglietto per assistere a quello spettacolo.

Allora interviene il direttore del teatro, lo spettacolo deve andare avanti, pensa bene di chiedere aiuto agli amici del retro palco, poveri sventurati, catapultati in scena per improvvisarsi attori provetti. Ignari di cosa li aspetta, un’impresa, un vero “dramma italiano”.

I poveri guitti metteranno in moto un meccanismo comico, di rara efficienza. Il tutto supportato da una figura bizzarra che si mescola tra il pubblico, tra lo stupore dei presenti, che potranno godere di uno spettacolo unico, per divertimento, ritmo, e continue situazioni comicissime che si verranno a creare, garantendo due ore di grandi risate.

*I biglietti per assistere alla rappresentazione sono in vendita presso Go2 e Ticketone oppure si possono acquistare presso il botteghino dell’Arena Charlot di Capezzano. Costo euro 15 poltrona ed euro 10 tribuna*

L’articolo All’Arena Teatro Charlot per “Re…State con noi” arriva la compagnia Arcoscenico con “Una comica tragedia” proviene da Notizie dì.