all’ariano-international-film-festival-la-star-murat-unalmis

Attore di Terra Amara

Roma, 14 lug. (askanews) – Murat Unalmis, l’amato attore turco, star di Terra Amara, sarà uno degli ospiti d’onore della XII edizione dell’Ariano International Film Festival. L’attore sfilerà sul red carpet il 4 agosto, offrendo ai fan l’opportunità unica di incontrarlo dal vivo.

La carriera di Unalmis inizia come promettente giocatore di basket per il prestigioso Fenerbahce Sports Club durante gli anni del liceo. Tuttavia, la sua passione per la recitazione lo ha portato a cambiare direzione. Dopo essersi laureato in economia aziendale presso l’Università di Marmara, ha studiato recitazione all’Accademia di Istanbul.

Il suo debutto avviene nel 2003 con la serie “Sinirli Ask”, seguito dal ruolo di Seyit in “Kursun Yarasisi”, dimostrando fin da subito la sua versatilità. Ha partecipato a numerose serie di successo, tra cui “Sohret” (2005-2007), ‘Kasaba’ (2009-2010), “Yer Gok Ask” (2010-2012) e “Snadsna Yasamak” (2013-2014). Inoltre, ha recitato in diversi film, tra cui “Celal Oslan” (2004), Gunei Gordum (2009), Gecenin Kanatlar? (2009) e “New York’ta Be? Minare” (2010).

Dal 2018 al 2021, Murat Unalm ha conquistato il cuore del pubblico interpretando il carismatico Demir Yaman nella serie “Terra amara” (Bir Zamanlar Cukurova). Nel 2023, ha nuovamente affascinato gli spettatori con il ruolo da protagonista nella serie “La rosa della vendetta” (Gülcemal).