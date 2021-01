Allarme assembramenti. Speranza:  “Giallo non è scampato pericolo”

AGI – “Zona gialla non significa scampato pericolo”: il monito del ministro della Salute, Roberto Speranza, è arrivato in un weekend che ha visto che ha visto nuovi assembramenti nelle grandi città, da Milano a Napoli, da Roma a Bologna, complice qualche squarcio di bel tempo e soprattutto la prospettiva del cambio di fascia per molte regioni.

Da domani, infatti, tutta l’Italia sarà in zona gialla ad eccezione di Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e la provincia di Bolzano che saranno in zona arancione.

“Serve ancora la massima prudenza se non vogliamo tornare indietro rispetto ai passi avanti delle ultime settimane”,

