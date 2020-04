Allarme Bankitalia: con il lockdown più rischio di attacchi hacker

L’epidemia Covid-19 accelera il processo di digitalizzazione, introducendo nuovi rischi cibernetici. Lo sottolineano Bankitalia e Ivass in una nota congiunta in cui spiegano che per questo “rafforzano la protezione dei sistemi informatici interni e, nell’ambito delle competenze istituzionali, contribuiscono a garantire la sicurezza del sistema finanziario e assicurativo”.

La pandemia di Covid-19, si legge, “sta accelerando la digitalizzazione delle economie”, questa trasformazione “rimarrà a emergenza finita, con effetti positivi: piu’ digitalizzazione può significare più produttività, meno inquinamento, piu’ agevole conciliazione tra vita e lavoro. Aumenta contestualmente il rischio di attacchi informatici. Sono particolarmente esposte le persone e le imprese che in passato facevano ricorso alla rete in misura modesta e non sempre sono consapevoli delle insidie del mondo digitale”.

