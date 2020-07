Allarme coronavirus, oltre 16 milioni di casi nel mondo

AGI – Il numero di casi di Covid-19 nel mondo ha superato la soglia dei 16 milioni e il virus non risparmia la Corea del Nord, che annunciando il primo caso di contagio ha dichiarato lo stato di massima allerta. In Europa è polemica per la decisione del governo britannico di imporre la quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Spagna, dove aumentano i timori di una seconda ondata: critiche sono piovute non solo dalla penisola iberica, ma anche tra i turisti britannici che si trovano già sulle coste spagnole, costretti a un nuovo confinamento al ritorno. Il maggior tour operator nel Regno Unito,

