Anche la Catalogna ha paura per il coronavirus. L’Italia è stata la prima nazione in Europa per diffusione del virus e, oltre ai contagiati, bisogna annoverare anche le prime vittime. Secondo quanto riferito via Twitter da El Chiringuito, c’è da registrare il primo caso anche vicino Barcellona. Si tratta di notizie ancora da confermare e diagnosi ancora da stabilire, tuttavia potrebbe essere coinvolto anche il mondo del calcio.

Il prossimo 15 marzo, infatti, al Camp Nou si disputerà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona. Non è da escludere che saranno prese delle misure o un qualche tipo di provvedimento in caso di propagazione del virus.

The post Allarme coronavirus: primo caso in Catalogna! Possibili provvedimenti per Barcellona-Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento