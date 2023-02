Allarme del ministero su mandorle sgusciate, “possibile presenza di aflatossine”: i lotti ritirati dal mercato

ROMA – Richiamate per “rischio chimico” alcune mandorle sgusciate. È quanto si legge sul sito del ministero della Salute, che rende noto il ritiro precauzionale di alcuni lotti per la “possibile presenza di aflatossine”, sostanze prodotte da microfunghi che hanno una tossicità a breve-medio termine e anche cronica. Il fegato è il loro bersaglio principale. Il richiamo riguarda in particolare i lotti 279/22; 280/22; 295/22 di mandorle sgusciate prodotti da ‘Almendras Lopez’ con marchio ‘I&D Srl’ e con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Napoli) nelle vaschette compostabili da 200-400 grammi. L’indicazione per chi ha comprato questi prodotti, fa sapere il ministero, è quella di “non consumarli” e di “riportarli al punto vendita”.

