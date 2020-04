Allarme della Fed sull’economia Usa: il calo del Pil sarà senza precedenti

L’attività economica degli Stati Uniti accuserà “una caduta senza precedenti” nel secondo trimestre, per via dei lockdown introdotti per limitare la diffusione del Coronavirus. Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell. Nel primo trimestre il calo è stato del 4,8%, prima decrescita da 6 anni e peggior risultato dal 2009. Il tasso di disoccupazione inoltre salirà a livelli “a due cifre”, ha aggiunto.

La Fed, ha proseguito Powell, continuerà ad acquistare titoli del Tesoro e mortgage-backed securities finché “sarà necessario per sostenere il funzionamento del mercato senza intoppi, favorendo un’efficiente trasmissione della politica monetaria”. La Fed continuerà ad agire in modo “forte”,

