Allarme della Fipe: “Con il nuovo stop, bar e ristoranti chiuderanno tutti”

AGI – Non si blocca il virus fermando i ristoranti. Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe-Confcommercio lo ripete come un mantra mentre, al telefono con l’AGI, spiega come lo stop alle 18 per le consumazioni in bar e ristoranti decretato dal nuovo Dpcm per cercare di contenere la nuova ondata di contagi sia “il colpo decisivo a un settore che così morirà”.

Un settore, peraltro, tiene a precisare Cursano, “che ha colto da subito l’importanza della sicurezza della salute, nostra e dei nostri clienti”.

E osserva: “Si continua a scaricare la responsabilità sulle nostre imprese per coprire le proprie responsabilità e questo non è più accettabile.

