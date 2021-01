Allarme di BionTech: “Autorizzare altri vaccini o avremo problemi di distribuzione”

AGI – La BioNTech, zienda tedesca partner di Pfizer nel primo immunizzante validato dall’Ue avverte che senza un rapido via libera ad altri farmaci ci saranno problemi di distribuzione. E pensa ad aumento della produzione per arginarli.

BionTech intende aumentare la produzione del vaccino per il Covid per coprire il “buco” lasciato dalla mancanza di altri sieri approvati. Come ha sottolineato il co-fondatore del gruppo, Ugur Sahin, “la situazione attuale non è rosea, c’è un buco perché c’è un’assenza di altri vaccini approvati e dobbiamo riempirlo noi con il nostro vaccino”.

Usa e Regno Unito hanno dato il via libera per primi al siero Pfizer/BioNTech così come a quelli sviluppati da Moderna in America e Oxford/AstraZeneca in gran Bretagna.

