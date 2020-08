AGI – “Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui sono messe a rischio” sia la riapertura delle scuole il 14 settembre sia le votazioni fissate per il 20 e 21 settembre. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad Agora’ su Rai 3.

“Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata – ha spiegato – da noi si e’ rialzata poco ma in altri Paesi, come la Spagna e la Croazia, si e’ rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora siì.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Allarme di Ricciardi su scuola ed elezioni, poi corregge “Parlavo di altri paesi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento