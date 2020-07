Allarme in difesa per il Milan: Pioli studia una soluzione a sorpresa in vista dell’Atalanta?

È allarme rosso in casa Milan in vista della partita contro l’Atalanta, di scena tra le mura del Meazza venerdì 24 luglio e valevole per la 36a giornata del campionato di Serie A. La formazione di Stefano Pioli arriverà al match con numerose defezioni, soprattutto in difesa. Andrea Conti ha riportato un trauma al ginocchio sinistro e non sarà disponibile al pari del capitano Alessio Romagnoli, la cui stagione è da considerarsi conclusa, e dello squalificato Theo Hernandez: fatale il cartellino… continua a leggere sul sito di riferimento