allarme-incendi-in-portogallo,-foresta-di-eucalipti-in-fiamme

Impegnati quasi 3.000 vigili del Fuoco

Arouca, 30 lug. (askanews) – In queste immagini il vasto incendio che sta bruciando una foresta di eucalipti nel comune di Arouca, nel Portogallo centrale.Quasi 2.700 vigili del fuoco stanno lottando per domare i roghi boschivi che hanno colpito il Portogallo, mettendo quasi tutto il Paese in stato di massima allerta, ma quello di Arouca è fra i peggiori.”Questo è attualmente l’incendio su cui stiamo concentrando tutti i nostri sforzi e rinforzi”, ha dichiarato Mario Silvestre, capo dell’Autorità nazionale per la protezione civile, in una conferenza stampa.”Stiamo vivendo un momento difficile”, ha detto il primo ministro Luis Montenegro dopo aver visitato la sede del servizio nazionale di emergenza del Paese.