Allarme Lobotka, “al Napoli non serve un centrocampista che fa il compitino”

Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha parlato a Canale21 e ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione:

“Il Lobotka visto contro l’AZ lascia davvero a desiderare. Inutile girarci intorno, ha fatto semplicemente il compitino senza mai andare oltre. Passaggi brevi a tre metri, tutto qui. In quella zona di campo, se vuoi davvero fare la differenza, devi rischiare la giocata, devi correre per creare la superiorità numerica. Lui purtroppo non ha mai fatto qualcosa del genere. Il Napoli ha peccato in fase di finalizzazione, è venuto meno negli ultimi 15 metri. Purtroppo per gli azzurri è mancata una visione di calcio”.

Dispiace dirlo, ma ha ragione Rambaudi. Prova deludente per lo slovacco. Gioca sempre “a un tocco in più” rallentando eccessivamente la costruzione della manovra. Sempre scolastici i suoi passaggi (anche se le doti tecniche del ragazzo non sono in discussione). Da rivedere.

