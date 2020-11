Allarme Mertens – Il confronto con i numeri della passata stagione. I dettagli

Con l’ingresso in squadra di Osimhen, Gattuso ha affidato a Mertens un nuovo ruolo. Un ruolo da trequartista che può rappresentare l’ennesima volta nella sua carriera. Ma questo è un Mertens a metà – scrivono i colleghi di Calciomercato.com – non quello eccellente che tutti conoscono. Perché le gare successive non è stato un grande protagonista. Anzi, non è entrato con decisione nel vivo del gioco, fino ad essere sostituito con maggior facilità.

Per l’appunto Mertens contro Benevento, Sassuolo, AZ Alkmaar e Real Sociedad non ha trovato né gol né assist, incidendo veramente poco. In mezzo ci sono anche due gol che uno come lui non sbaglia di solito, ovvero quelli contro l’AZ e proprio ieri contro il Sassuolo. L’anno scorso, nelle prime cinque partite, Mertens aveva segnato 5 gol (e un assist). Quest’anno invece sono due i gol e tre gli assist. Numeri al ribasso. Sarà bravo Gattuso a trovare la quadra.

