allarme-morbillo,-un-contagiato-al-concorso-per-magistratura-a-roma.-bassetti:-“si-rischia-un’epidemia”

ROMA – Il ministero della Salute informa che è stato confermato un caso di morbillo in un candidato al concorso per magistratura ordinaria, che si è svolto presso la Fiera di Roma fra il 22 e il 26 giugno scorsi. Il candidato è stato presente alle prove dal23 al 25 giugno.

INFORMATI I CANDIDATI E LE REGIONI

Il ministero ha inviato una comunicazione al dicastero della Giustizia, con un’informativa per i candidati, nella quale, fra l’altro, tutti coloro che hanno partecipato al concorso sono invitati a prestare particolare attenzione all’eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre elevata, tosse, rinite, congiuntivite, rash cutaneo. Un’informativa è stata inviata anche alle Regioni.

CON SINTOMI, COSA FARE

In caso di insorgenza di sintomi, è fondamentale contattare tempestivamente il proprio medico curante e la propria Asl di riferimento segnalando la possibile esposizione. È importante utilizzare dispositivi di protezione individuale in caso di necessità di accesso in ambulatori e Pronto soccorso.

BASSETTI: “TRA LE MALATTIE PIÙ CONTAGIOSE, SI RISCHIA EPIDEMIA”

“Allarme morbillo a Roma, contagio al concorso di magistratura: controlli su oltre 3000 candidati. Si rischia una importante epidemia”: lancia l’allarme dai suoi canali social anche l’infettivologo Matteo Bassetti del Policlinico San Martino di Genova. Il medico ricorda che il tempo di incubazione del virus del morbillo è compreso tra 1 e 3 settimane: “Chi c’era a fare il concorso può essersi contagiato- spiega- e questo apre un tema. In Italia molte persone non sono state vaccinate e sono tutte potenzialmente a rischio contagio”. Anche perché si sta parlando di una delle malattie infettive più contagiose: “Per ogni persona che ha il morbillo 16-17 persone si possono contagiare”. Il problema è che “Questo Paese non si sta vaccinando contro il morbillo e questi sono i risultati”.

(photo credit: azienda ospedaliero sanitaria di Parma/web)

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