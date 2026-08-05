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Allarme Onu su aumento esecuzioni capitali Iran: 56 uccisioni da marzo
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Allarme Onu su aumento esecuzioni capitali Iran: 56 uccisioni da marzo

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By Redazione-web

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Per motivi di sicurezza nazionale, 27 casi legati a manifestazioni

Ginevra, 5 ago. (askanews) – L’Onu si è detta “allarmata” per l’aumento delle esecuzioni in Iran, con almeno 56 persone giustiziate dal 19 marzo per motivi di sicurezza nazionale, con 27 impiccagioni legate alle manifestazioni di inizio anno. Il portavoce delle Nazioni Unite per i diritti umani, Jeremy Laurence, da Ginevra: “L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani si è detto allarmato per l’aumento del numero di esecuzioni e di condanne a morte pronunciate in Iran a partire dal mese di marzo. La pena capitale continua ad essere utilizzata per seminare il terrore tra la popolazione e reprimere il dissenso. Esortiamo le autorità a sospendere immediatamente tutte le esecuzioni e a impegnarsi sulla via dell’abolizione della pena di morte. Dal 19 marzo di quest’anno, almeno 56 persone sono state giustiziate con accuse legate alla sicurezza nazionale, di cui 27 in casi legati alle manifestazioni di inizio anno”, ha spiegato.

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