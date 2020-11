AGI – Sempre più al limite la situazione delle terapie intensive in Italia: superata ormai da giorni la soglia di rischio del 30% a livello nazionale, che secondo i dati del monitoraggio Agenas, aggiornati a ieri sera, è arrivata al 36%. Oltre un letto in rianimazione su tre è occupato da malati Covid.

Ancora più preoccupante il quadro se si osservano i dati regionali: 12 regioni, tra cui la Sardegna, sono sopra la soglia critica, con tassi di occupazione delle terapie intensive che arrivano al 60% in provincia di Bolzano, al 58% in Umbria, al 54% in Piemonte.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Allarme terapie intensive, 12 regioni oltre la soglia critica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento