all’asta-il-trono-di-napoleone-del-palazzo-di-stupinigi-a-torino

La collezione privata esposta a Hong Kong

Hong Kong, 23 mag. (askanews) – Su questo trono sedeva Napoleone nel Palazzo di Stupinigi a Torino, dove soggiornò prima della sua incoronazione a Milano come re d’Italia. È il pezzo più pregiato di una collezione di manufatti napoleonici, tra cui vari dipinti ma anche la manica di una suo cappotto, esposta a Hong Kong, in vista dell’asta di Sotheby’s che si terrà a Parigi. “Sono stati esposti qui perché Napoleone ha una notevole risonanza in Asia, soprattutto in Cina, Corea e Giappone”, afferma Louis-Xavier Joseph di Sotheby’s, “i più grandi compratori di cimeli napoleonici sono asiatici.La collezione è privata e appartiene all’imprenditore Jean-Pierre Chalençon, Solo il trono potrebbe valere più di 400mila euro, ma l’esperto non si espone. “Non c’è alcun riferimento. Per quanto ci siano oggetti simili comparabili, un trono come questo è senza precedenti. Il suo prezzo sarà una sorpresa”.