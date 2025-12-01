all’asta-un-dom-perignon-delle-nozze-di-carlo-e-lady-diana

In Danimarca all’incanto un raro champagne con etichetta ad hoc

Milano, 1 dic. (askanews) – Una rara magnum di Dom Pérignon Vintage 1961, servita alle nozze di Lady Diana con il Principe di Galles nel 1981, sarà messa all’asta l’11 dicembre in Danimarca. “Per questa bottiglia fu creata anche un’etichetta speciale. Si dice che esistano solo dodici magnum, e questa è una di quelle”, ha spiegato Thomas Rosendahl Andersen, responsabile del reparto vini della casa d’aste danese Bruun Rasmussen. Secondo lui, la bottiglia, attualmente conservata nella cantina della casa prima di essere presentata al pubblico a partire dal 4 dicembre, potrebbe attrarre sia gli appassionati di vino che i collezionisti desiderosi di cimeli reali.”È perfettamente bevibile. Ogni bottiglia di vino che vendiamo all’asta viene esaminata e analizzata – ha aggiunto – Per questo tipo di bottiglia, eseguiamo diversi test, tra cui l’illuminazione della bottiglia per verificare che il contenuto, ovvero il vino stesso, abbia un bel colore limpido e non sia marrone e torbido.” Si stima che la bottiglia possa essere venduta tra le 500.000 e le 600.000 corone (tra i 67.000 e gli 80.000 euro).