all’auditorium-morricone-di-roma-prima-tappa-giro-italia-“pianeta-mare-film-lab-2026″

Roma, 7 feb. (askanews) – Dal 10 al 15 febbraio 2026 “il Pianeta Mare Film Lab di Roma” – spazio artistico formativo per ragazzi e studenti under 30 – sarà ospitato all’Auditorium Ennio Morricone, nell’ambito della prima edizione del “Festival Un Solo Mare”:prima tappa del Giro d’Italia dei Pianeta Mare Film Lab 2026 Dodici giovani under 30 selezionati da diverse parti d’Italia, grazie a un bando online scaricabile sul sito www.pianetamarefilmfestival.it potranno partecipare gratuitamente al programma artistico e formativo del Film Lab di Roma di 40 ore in cinque giorni da martedì 10 febbraio a domenica 15 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con la curatela generale di Max Mizzau Perczel, direttore del Pianeta Mare Film Festival Internazionale di Napoli, e la direzione artistica del regista e sceneggiatore Valerio Ferrara, Premio La Cinef al Festival di Cannes.

Il progetto Pianeta Mare Film Lab cerca di abbinare l’energia e creatività dei giovani con la voglia di fare qualcosa per conoscere e proteggere di più la natura, la biodiversità, il mare grazie alle tecniche filmiche accessibili con lo smartphone – a zero budget e quasi zero impronta ecologica – e per raccontare a tantissimi altri ragazzi e ragazze i temi degli effetti dei cambiamenti climatici, le esperienze con il mare, la biodiversità marina, terrestre e urbana, come parte di un ecosistema complesso e centrale per le nostre vite di tutti i giorni e per il Pianeta blu.

Tra i relatori e docenti speciali il primo giorno del lab, il biologo marino e professore di ecologia all’Università Politecnica delle Marche Roberto Danovaro, direttore scientifico del Festival Un solo mare e del progetto europeo di ricerca REDRESS, il professor Antonio Uricchio, presidente ANVUR, il regista Angelo Loy, la professoressa Claudia Cecioni, docente nel settore di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia dell’Università Roma Tre, la scrittrice per ragazzi Claudia Fachinetti. La docente di montaggio del film lab sarà la montatrice Ginevra Iuorio.

