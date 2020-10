Alle 14 il volo per San Sebastián: alle 18 la conferenza di Gattuso e Fabián

Domani alle 21.00 il Napoli scenderà in campo all’Estadio Municipal de Anoeta per sfidare la Real Sociedad, il match sarà valido per la seconda giornta della fase a gironi del Gruppo F di Europa League.

Real Sociedad-Napoli, il programma per la trasferta a San Sebasti án

Oggi e domani giornata frenetica e ricca di impegni per il Napoli. Prima la rifinitura di allenamento a Castel Volturno, poi alle 14.00 il volo privato diretto per la Spagna, in particolare per San Sebastián per andare a sfidare allo stadio municipale di Anoeta la Real Sociedad. Alle 18.00 poi ci sarà conferenza stampa indetta per presentare la gara: presiederanno, come di consueto, il tecnico Gennaro Gattuso e un giocatore. In questo caso il calciatore sarà Fabián Ruiz.

