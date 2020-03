Il polo culturale delle Ogr, le ex Officine Grandi Riparazioni, di Torino potrebbe diventare un presidio sanitario con posti di terapia sub-intensiva e di degenza. Questa mattina si è svolto, infatti, un sopralluogo dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte con il comune, la Prefettura di Torino, la Fondazione Crt rappresentata dal presidente Giovanni Quaglia e la società Ogr che gestisce le ex Officine grandi riparazioni per valutare l’allestimento di un’area di circa 100 posti da dedicare alla degenza e alla terapia subintensiva per i pazienti di media e lieve entità. Lunedì si farà il punto per decidere sulla base dei rilievi tecnici effettuati.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Alle Ogr di Torino 100 posti per degenza e terapia dei pazienti con coronavirus proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento