Alleanza Assicurazioni, convention a Genova per il 125esimo anniversario

Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, ha scelto Genova, dove è stata fondata nel 1898, per celebrare il suo 125esimo anniversario con oltre 10mila persone, riunendo consulenti e manager da tutta Italia.

In occasione della conferenza annuale dal titolo “Il nostro stile ci rende unici”, tenutasi presso i Magazzini del Cotone, Davide Passero, l’Ad della Compagnia, ha annunciato che il “Patto per la crescita sostenibile” è stato approvato.

Ha fatto il punto del percorso di sviluppo avviato nel 2015 con la firma e ha tracciato le linee guida per il proseguimento del ciclo industriale basato sulla qualità della distribuzione, sull’analisi dei dati, sulla digitalizzazione, sulla diversificazione (con enfasi sulla protezione) e sugli investimenti.

Nonostante le molteplici situazioni di crisi (pandemie, inflazione, tassi di interesse, ecc.) che hanno modificato in modo significativo lo scenario fondativo, la strategia del “Patto per la crescita sostenibile” investimenti in formazione della rete (1 milione di ore di formazione ogni anno), innovazione della tecnologia e della gamma di offerta, con competenze dei consulenti focalizzata sul rafforzamento, Alleanza ha registrato una crescita costante (+39%) dei premi lordi emessi in sette anni facendole scalare ben 5 posizioni tra le Compagnie Vita italiane: è passata dalla nona alla quarta posizione.

La raccolta premi lorda è stata di 6,3 mld di euro nel 2022, nonostante il calo del mercato (-7,2%). Anche il volume della nuova produzione si è mantenuto al livello dell’anno precedente: nel 2022 ha superato i 3 mld di euro, nonostante il significativo calo del mercato (-14%). L’afflusso netto di attività contrattuali è stato positivo per 1,31 mld di euro (-48% su base annua).

Nel primo semestre del 2023, la raccolta premi ha superato i 3,2 mld di euro, con un incremento dell’1,8% nonostante il calo del mercato (-2,2%), con un volume di nuovi affari superiore a 1,6 mld di euro e un’eccedenza di 297 mln di euro nella raccolta netta di attivi assicurativi. Alleanza Assicurazioni, ha oggi il più alto indice di solvibilità del mercato con un rating Solvency II del 291%.

Giancarlo Fancel, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia, ha dichiarato: “In 125 anni Alleanza e la sua rete hanno contribuito a fare la storia del settore assicurativo. Ha innovato costantemente, affrontando e superando in modo proattivo e agile gli scenari più impegnativi”.

“Anche quest’anno Alleanza Assicurazioni ha raggiunto importanti traguardi sia in termini di valore della produzione che di premi, pur in un contesto molto complesso, portando valore a tutto il Gruppo Generali italiano”.

“Oggi sono convinto che la passione che ho toccato con mano, insieme ai nostri consulenti, darà ulteriore impulso al percorso di Alleanza Assicurazioni per essere sempre al fianco della famiglia in tutti gli aspetti della vita”.

Davide Passero, CEO di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia, ha dichiarato. “Si tratta di un ritorno alle nostre radici a Genova, città in cui la nostra Compagnia è stata fondata nel 1898 e luogo simbolico per celebrare il 125esimo anniversario di Alleanza”.

“Abbiamo puntato sulla tutela e sull’incentivazione degli investimenti, sulla promozione della digitalizzazione, sulla diversificazione del business e sul miglioramento della qualità della distribuzione”.

“Oggi vogliamo andare oltre. Abbiamo l’ambizione di diventare una ‘società guidata dai dati’, che utilizza i dati per soddisfare meglio le esigenze emergenti dei clienti. Negli ultimi cinque anni abbiamo assunto più di 1.300 persone”.

La convention, inoltre, ha visto anche il lancio della soluzione assicurativa di investimento “Valore 125 Celebration”, che prevede per i clienti un rendimento del 3% nei primi due anni, grazie alla storica gestione segregata del Fondo “Euro San Giorgio” di Alleanza Assicurazioni.

