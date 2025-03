Alleanza Assicurazioni, Ghinfanti: “Competenze finanziarie italiani insufficienti”

(Adnkronos) – “L’Edufin Index è un osservatorio annuale, che conduciamo come Alleanza Assicurazioni con la collaborazione di Sda Bocconi, che ci dà il polso della situazione sul livello di competenze finanziarie ed assicurative degli italiani. I dati del 2024, stabili rispetto al 2023, mostrano che quello degli italiani è un livello di conoscenza insufficiente, è infatti pari a 56 in una scala da 1 a 100, dove quindi la sufficienza è 60. Gli italiani non hanno dunque superato l’esame di cultura finanziaria e assicurativa”. È quanto riferito all’Adnkronos da Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali, in occasione dell’evento, organizzato a Palazzo Marino a Milano, ‘Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario’.

“La cosa che ancor più ci preoccupa, oltre al fatto che abbiamo un problema di sistema Paese che deve crescere da questo punto di vista, è la presenza di gap rilevanti – prosegue Ghinfanti – un gender gap, dove vediamo che le donne sono meno preparate rispetto agli uomini di cinque punti, e un generational gap, dove i giovani fino ai venticinquenni sono sotto di sette punti rispetto ai cinquantenni”.

Entrando nella sfera femminile, la responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni spiega: “Le motivazioni principali di questo gender gap sono legate innanzitutto ad una maggior fragilità finanziaria delle donne, che notoriamente hanno un tasso di occupazione più basso e che, anche quando lavorano, vengono pagate di meno. Avere un reddito mediamente inferiore significa avere anche meno opportunità di investire e di risparmiare, e quindi di cimentarsi con le tematiche finanziarie”. A questo si aggiungono temi culturali, “le donne spesso non parlano di soldi, considerati un grande tabù – aggiunge Ghinfanti – e non hanno tempo da dedicare alla formazione finanziaria. Questa mancanza di tempo è dovuta al fatto che in media, secondo i dati Ipsos del 2023, le donne in Italia dedicano cinque ore al giorno alle attività di cura domestica e familiare, contro le 2 ore scarse degli uomini”.

Diversa la situazione tra le donne single e quelle che vivono in uno status familiare, come evidenzia l’edizione 2024 dell’osservatorio: “Secondo l’Edufin Index, le donne single hanno un livello di autonomia decisionale e un peso decisionale e finanziario importante. Quando si guarda invece alle donne in uno status familiare o di coppia, a prescindere che lavorino o meno e che guadagnino quanto il marito, meno o di più, emerge un gap importante, pari a dodici punti a sfavore delle donne, in termini di peso decisionale di fronte alle scelte finanziarie”. “Questa situazione – prosegue – richiede un intervento, che deve partire appunto dalle donne e dai giovani. Le aree d’azione sono tante, prima fra tutte c’è la sensibilizzazione del mondo femminile, perché una maggior attenzione a queste tematiche implica una maggior autonomia finanziaria, un maggior empowerment femminile e quindi una maggiore equità sociale. È per questo che Alleanza Assicurazioni ha messo in campo non solo approfondimenti quantitativi come il nostro osservatorio ma anche azioni concrete, prima fra tutte il tour dell’educazione finanziaria femminile”.

Nel 2024 il tour di Alleanza Assicurazioni ha previsto sette tappe, “per l’edizione 2025 le tappe raddoppiano, toccheranno le più grandi città italiane – spiega Ghinfanti – e si comporranno di due momenti. Il primo è un evento che si svolge al mattino nelle scuole, in collaborazione con Feduf – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, dove parleremo di risparmio e concetti finanziari basici ai bambini, anche delle elementari, per sensibilizzare i giovani e le famiglie. Il secondo evento di ogni tappa è il ‘Rituale di benessere finanziario’ dedicato alle donne, affinchè queste rompano il tabù e parlino tra loro di denaro, si confrontino sulle proprie esperienze, sulle eventuali paure e sugli ambiti in cui sentono di voler conoscere e sapere di più”.

Un’altra importante iniziativa lanciata da Alleanza Assicurazioni è la rubrica ‘Donne che parlano alle donne’, che trova spazio su magazine e stazioni radio: “Con ‘Donne che parlano alle donne’, le nostre consulenti assicurative e finanziarie, sono 4000 quelle presenti in Alleanza Assicurazioni, possono rispondere alle domande delle lettrici e delle ascoltatrici, aiutandole ad ampliare le proprie conoscenze e competenze in questo ambito. Crediamo – conclude Ghinfanti – che questo forte impegno possa dare un contributo nella giusta direzione”.