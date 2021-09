Alleanza tra Ambiente Mare Italia e Avvocati di Roma: “Diffondere cultura del rispetto della natura”

ROMA – Da oggi l’ambiente ha un nuovo alleato. Nell’ambito del convegno ‘Il diritto della tutela ambientale all’epoca della transizione ecologica’, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Fondazione Scuola Forense ‘Vittorio Emanuele Orlando’ presso il Palazzo di Giustizia, è stata infatti stretta una partnership fra Ami-Ambiente Mare Italia e il Consiglio dell’Ordine.

La partnership – ha dichiarato l’avvocato Antonino Galletti, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – è scaturita dall’amicizia con il presidente Alessandro Botti che è un nostro iscritto oltre a essere il presidente di Ami. È nata l’occasione per approfondire le tematiche connesse all’economia green che mai come in questo momento sono tematiche importanti non soltanto dal punto di vista giuridico e sociale, ma anche dal punto di vista economico alla luce delle somme importanti che saranno investite da qui a breve in questo settore”.

Un’alleanza con cui le due parti si impegnano a diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della natura condividendo percorsi di formazione, iniziative di intervento ambientale congiunto e campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti gli avvocati iscritti romani, alle loro famiglie e ai loro dipendenti.

“L’accordo che lega Ami al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – ha sottolineato il presidente di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti – è un accordo innovativo perché il mondo forense si avvicina sempre di più alla sensibilità ambientale e all’impegno civile in questo senso ed è foriero di tanti obiettivi da raggiungere e di buone speranze. Grazie al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e a questo accordo potremo fare della diffusione e della divulgazione dei principi del diritto ambientale molto più efficace per i nostri giovani proprio perché all’interno del Consiglio degli Avvocati di Roma ci sono competenze e professionalità che ci aiuteranno in questo senso. Nello stesso tempo però Ami si propone di portare all’interno degli studi professionali di tutti gli avvocati romani e non solo romani i principi del vivere sostenibile, le pratiche individuali, una cultura della sostenibilità ambientale che sono certo aiuteranno i colleghi anche nel loro lavoro di ogni giorno”.

Tra i relatori del convegno il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avvocato Antonino Galletti, il presidente di Ambiente Mare Italia-Ami, avvocato Alessandro Botti, e il responsabile dell’Area Diritto e Ambiente di Ambiente Mare Italia, avvocato Giuseppe Cavuoti grazie al quale è stato possibile realizzare questo protocollo. “Come avvocati ci sentiamo una responsabilità verso i clienti che visitiamo quotidianamente – ha evidenziato l’avvocato Cavuoti – questi vanno sempre più educati e accompagnati verso un diritto ambientale che sia veramente consapevole e non di facciata. Sicuramente un primo punto è quello di una vera, reale e forte sensibilizzazione delle imprese a un tema significativo come quello di fare rete per un Pianeta più green, anche rispetto alle normative europee che ce lo impongono”.

Da questa nuova partnership, nasceranno una serie di iniziative volte alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio artistico, culturale e archeologico della città di Roma, anche mediante percorsi tematici, convegni, conferenze e visite guidate; estendere la conoscenza degli aspetti legali delle tematiche ambientali ed ecologiche, con la realizzazione di conferenze, convegni o con la realizzazione di servizi di indirizzo giuridico dei cittadini e aziende. La formazione, la divulgazione giuridica e legale saranno il cuore di questa importante alleanza che vedrà tanti professionisti collaborare alla realizzazione e progettazione di percorsi formativi e Webinar per la piattaforma di e-learning https://www.europeangreendeallab.it, sito interamente dedicato all’informazione e alla formazione sui temi del Green Deal europeo dedicata a giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle università italiane.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Alleanza tra Ambiente Mare Italia e Avvocati di Roma: “Diffondere cultura del rispetto della natura” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento