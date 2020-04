Allegri può ripartire dall’Inghilterra: pronto un grande mercato per convincere Max

​Massimiliano Allegri riparte dalla Premier League? Il tecnico, ancora sotto contratto con la ​Juventus, ha deciso di prendere un anno sabbatico ma freme per tornare in sella a una panchina. Difficile, almeno per il momento, l’ipotesi di una panchina in Serie A. Il tecnico livornese, accostato in questi mesi a diverse panchine illustri, dal Bayern Monaco al Barcellona passando per il PSG e l’Arsenal, potrebbe ripartire dalla Premier League. Secondo la stampa inglese, qualora il fondo saudita… continua a leggere sul sito di riferimento